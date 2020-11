Biasin: “È bene ricordare che, in piena pandemia, lunedì avrà inizio la più insensata…”

La pausa per le Nazionali è da sempre accolta con un misto tra rassegnazione e fastidio. Il campionato che si interrompe non è mai cosa gradita agli occhi dei tifosi. Ma in questo caso la pausa acquista un significato ancor più mesto. In piena pandemia i rischi per i giocatori sono naturalmente molto elevati. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin in merito:

Mescolare giocatori di diversi gruppi di lavoro in un nuovo gruppo di lavoro e mandarlo in giro per il mondo. È bene ricordare che, in piena pandemia, lunedì avrà inizio la pausa per le Nazionali più insensata della storia delle pause per le Nazionali”.