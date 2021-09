Biasin: “Se l’Inter non vince via ai plotoni d’esecuzione. Molti non erano contenti quando…”

Fabrizio Biasin ha criticato l'atteggiamento di alcuni tifosi dell'Inter, colpevoli, secondo il giornalista, di essere troppo severi

"L’Inter ha pareggiato ma, da statuto, evidentemente non si può fare, deve solo vincere, altrimenti si scatenano i plotoni d’esecuzione. Il 2-2 con la Samp ha ridato fiato ai temibilissimi 'mai cuntent', quelli che erano scontenti perché l’Inter “ora vende tutti”, sono rimasti scontenti quando non ha venduto tutti perché non potevano dire 'visto? Abbiamo venduto tutti” e ora sono scontenti perché 'non abbiamo vinto con la Samp e in testa, invece, c’è chi ha fatto 3 successi su 3'. E chissà cosa accadrà se non dovesse arrivare un successo con il Real: “Ecco, non abbiamo battuto neanche il Real…'".