Biasin: “Inzaghi? Ero scettico. La mia prima scelta in panchina era un’altra”

In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del lavoro di Simone Inzaghi all’Inter: “Io ero uno scettico. Vi posso dire che quando l’Inter si ritrova con la panchina sguarnita, la mia prima scelta era Allegri. Speravo non si fosse già accordato con la Juve, in realtà lui aveva anche già il Real Madrid. L’Inter in pratica arriva tardi su Max”, le sue dichiarazioni.