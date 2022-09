Biasin: “Ranocchia ieri ha dimostrato che ‘aveva senso’ anche giocando poco”

Andrea Ranocchia ieri ha deciso di rescindere il suo contratto con il Monza. Un gesto apprezzato da tutti, che conferma l'incredibile correttezza di un ragazzo d'oro, ancor prima che buonissimo calciatore. L'infortunio lo costringerà a star fuori ancora diversi mesi e per questo motivo ha deciso di prendersi del tempo e di provare a recuperare in autonomia, prima di capire cosa fare. Anche Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, si è espresso sul tema: "“A cosa serve Ranocchia?”. Il motivo per cui Ranocchia “aveva senso” anche se giocava poco è sintetizzato alla perfezione nel gesto di ieri: rinunciare a 2 anni di contratto - forse l’ultimo della carriera - per pura e semplice correttezza. Si chiamano “esempi”. Ad avercene.