Biasin su Ranocchia: “Onore a lui. Si può lasciare il segno anche senza…”

Intervenuto sulle colonne di Libero, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell'addio di Ranocchia dall'Inte

"Il giorno dopo, in casa nerazzurra, ci si lecca le ferite. Ed è anche il momento dei saluti, perché a prescindere dai risultati c’è sempre chi fa fagotto. Tra questi, Andrea Ranocchia, già capitano dell’Inter e per lunghi anni riserva delle riserve. E qualcuno dirà «ma chissenefrega della riserva delle riserve». Non la pensa così chi gli è stato vicino, ovvero i suoi compagni di squadra, che gli hanno reso omaggio come si conviene ai “senatori”. Tra questi “il capitano” Javier Zanetti: «Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili. L’Inter sarà sempre casa tua, con l’affetto e il rispetto degli interisti. Grazie». Già, si può lasciare il segno anche senza far gol in rovesciata (cosa che, tra l’altro, gli è riuscita proprio quest’anno). Onore a lui".