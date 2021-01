Inter, Biasin: “Eriksen alla prima da regista paga la lunga assenza. Vedremo se Conte…”

Tra le pagine dell’edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha analizzato così la prestazione di Christian Eriksen, schierato per la prima volta da Antonio Conte come regista: “Alla prima da regista il danese paga la lunga assenza: non riesce ad alzare i ritmi, perde qualche pallone di troppo. Ma è grazie a un suo tiro che Sanchez si procura il rigore dell’1-0. E un altro suo tiro mette in affanno Terracciano nei supplementari. E una sua pennellata da calcio d’angolo offre a Lukaku la possibilità di chiudere il match. E, insomma, gioca meglio quando si sposta a fare la mezz’ala. Vedremo se Conte gli darà un’altra occasione”.