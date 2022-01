Il Chelsea punisce Lukaku, Biasin: “E’ il minimo. Basterebbe seguire una regola semplice”

Come vi abbiamo riportato, il Chelsea ha escluso Lukaku dalla lista dei convocati per il big match di oggi in Premier contro il Liverpool

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, il Chelsea ha escluso Romelu Lukaku dalla lista dei convocati per il big match di oggi in Premier League contro il Liverpool. Una decisione maturata in seguito alle dichiarazioni dell'attaccante belga a Sky Sport. Questo il commento di Fabrizio Biasin:

"Lukaku escluso da Chelsea-Liverpool. È il minimo che potesse capitare ed è anche un grande esempio per tutti quei calciatori (e i loro agenti) alla continua ricerca di qualcosa “di più”. Eppure basterebbe seguire una regola semplice: “Quando stai bene in un posto, restaci”".