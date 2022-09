Biasin: “Dybala non è un rimpianto per l’Inter: ecco perché. Skriniar? Venderlo oggi…”

"Dybala non è un rimpianto, l'Inter ha preso una decisione. L'Inter aveva un'idea Dybala, messa da parte quando si è palesata la possibilità Lukaku, la storia ci dirà se l'Inter ha fatto bene o male ma tutte e due era impossibile. Tra l'altro ha un reparto offensivo forte l'Inter, composto da Lautaro, un giocatore che è un gioiello per la Serie A. Dybala è bravissimo, un super, ma l'Inter ha deciso di proseguire con il gruppo di lavoro dell'anno scorso. L'attacco dell'Inter ha tutto tranne che dei problemi, l'Inter ha grossi problemi in fase difensiva ed è al 50% del suo potenziale, l'Inter fatica a difendere ma è anche normale al 31 agosto"

"Se Lukaku sta bene, parti 1-0. Prima dell'infortunio era al 50% del suo potenziale, quando entra in forma, è difficile da fermare. Anche Dzeko è forte ma non si può discutere Lukaku"

"Se perdi un titolare a 3 giorni dal derby, rischi di trovarti 50mila tifosi sotto la sede e non è un fattore da non considerare. L'Inter non può vendere Skriniar oggi, l'avrebbe venduto a giugno, luglio per poi prendere Bremer"