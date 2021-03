Biasin: “Inter tutt’altro che favorita dal rinvio: uno svantaggio per 3 motivi”

Non si placano le polemiche dopo la decisione dell'Ats di Milano di predisporre il rinvio di Inter-Sassuolo

Fabio Alampi

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha parlato del rinvio di Inter-Sassuolo e delle conseguenti polemiche scaturite dalla decisione dell'Ats: "Detto che la partita è stata rinviata non per pressione del club nerazzurro (qualcuno lo pensa), detto anche che le scelte delle varie Asl o Ats per forza di cose fanno incazzare i tifosi in quanto molto poco omogenee, il dato di fatto è che all'Inter, questo rinvio, non è che faccia così piacere. Andiamo a ragionare per punti.

1) L'Inter avrebbe dovuto fare a meno dei titolari Handanovic e De Vrij e dei non titolari Vecino e D'Ambrosio. Nel computo tra svantaggi (due titolari in meno) e vantaggi (affrontare un Sassuolo stanco e in difficoltà dopo il ko con il Toro di mercoledì), avrebbero vinto i vantaggi.

2) L'Inter - reduce da 8 vittorie di fila - salta un giro e dovrà recuperare il match di mercoledì, probabilmente il 7 aprile. A Conte, in pratica, toccherà preparare tre partite in una settimana, ovvero la cosa che più detesta in natura.

3) «L'Inte non manderà i suoi nazionali in giro per il mondo!». Vero, ma attenzione. Non è ancora chiaro quello che accadrà a partire da domani, l'unica certezza è che il «gruppo squadra» sarà chiamato a un nuovo giro di esami. In caso di tamponi negativi ai giocatori potrebbe essere data l'autorizzazione a raggiugere i ritiri delle proprie nazionali, se invece ci saranno altre positività... saranno guai e spiegare perché è piuttosto inutile".