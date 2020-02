Inter, Biasin: “Riscatto di Sensi? Valutazione complicata. La decisione di Marotta sarà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi innanzitutto su Christian Eriksen: “Giocatore di primissima fascia e pronto per giocare da titolare, a gennaio non c’era di meglio sul mercato. Juve-Inter in chiaro? Sarebbe un gran regalo in questo momento particolare, ma devono essere d’accordo tutte le parti. Sensi? Arrivato come subalterno, poi titolarissimo, quindi inizia a farsi male. Valutazione complicata, a fine stagione Marotta dovrà prendere una decisione importante sul riscatto anche sulla base dei prossimi mesi. Brozovic? Grandissimo giocatore e unico imprescindibile dell’Inter, Conte troverà il modo di farlo giocare insieme a Eriksen”.