Biasin: “Preferivo il Sassuolo di De Zerbi. Diranno che l’Inter ha deluso. Rispondete…”

Su Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato così l'ultima giornata di campionato, che ha sancito la vittoria dello scudetto da parte del Milan

"Tre cose: 1) Complimenti al Milan: lo scudetto è andato a un gruppo che nessuno (o quasi) aveva pronosticato come possibile vincitore. Ce l’hanno fatta grazie al lavoro di squadra e, quindi, soprattutto grazie al loro allenatore, Stefano Pioli. Bravissimo. 2) Coppa Italia, Supercoppa, ottavi di Champions dopo 11 anni, in lotta per lo scudetto fino all’ultimo. Proveranno a dirvi che la stagione dell’Inter è stata deludente, ricordategli quello che si diceva l’estate scorsa di questa squadra, di questa società. A testa altissima. 3) Preferivo il Sassuolo di De Zerbi".