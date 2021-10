Biasin: “Inter, rosa all’altezza coi 5 cambi. Sbagliano i titolari? Entrano gli altri”

Il giornalista, ospite nella trasmissione tv Pressing, ha parlato del lavoro di Pioli e dell'Inter di Inzaghi

"Pioli era definito il normalizzatore da noi. Io l'ho sempre difeso all'Inter, aveva fatto un gran lavoro in un momento di grande confusione. Una serie di vittorie, poi a primavera le cose erano andate benissimo. L'Inter ha costruito una rosa adeguata per i 5 cambi. Con 4 cambi ha stravolto la partita, è una rosa molto all'altezza. Il Sassuolo stava dominando, ma la forza di questa squadra è che non sono 11, ma sono 20. Sbagliano i titolari, nessun problema, entrano gli altri".