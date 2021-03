Biasin: “Vidal-Eriksen? Capisco Conte, ma opterei per lo schema Orietta Berti”

Il giornalista ha commentato sui social la scelta del tecnico di schierare il cileno titolare a centrocampo nella sfida tra Inter e Atalanta

Questa sera l'Inter sfida l'Atalanta di Gasperini a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri Conte sembra intenzionato a schierare Vidal come mezzala al posto di Eriksen. Questo il commento del giornalista Fabrizio Biasin sui social:

Con l'Atalanta dovrebbe giocare Vidal per Eriksen. Capisco la scelta di #Conte: dare fiducia a giocatori che ultimamente hanno avuto meno spazio, per tenerli "attivi". Detto ciò, io questa sera opterei per lo "schema-OriettaBerti": Finché la barca va...