Biasin scherza: “Inzaghi? All’Inter potrebbe aver già battuto un record storico”

La sottolineatura del giornalista a proposito dell'attuale allenatore nerazzurro

Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, si è concesso una battuta su Simone Inzaghi, sottolineando lo stile impeccabile del tecnico nerazzurro davanti ai microfoni. Questo il suo pensiero: "Inzaghi dopo 5 turni di campionato da allenatore dell'Inter e almeno una decina di conferenze stampa, non ha ancora mandato affanculo nessuno in società. Non ha parlato di talpe, sorride. Chiedo all'esperto di numeri e statistiche se possiamo parlare di record storico".