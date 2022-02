Biasin sul momento di Lautaro Martinez: “Sono pronto a scommettere questa cosa”

Il noto giornalista ha parlato così del periodo senza gol di Lautaro Martinez

Mancano ormai pochissime ore al calcio d’inizio di Inter-Liverpool. Così Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato al canale Twitch di calciomercato.it tra campo e mercato: “Lautaro come tutti gli attaccanti ha i suoi momenti così, ma i suoi 20 gol li fa sempre in stagione. E sono pronto a scommettere che li farà anche quest’anno. Ma si tratta di un momento così, in realtà per me è una situazione molto, molto normale”.