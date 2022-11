Biasin: “Per settimane abbiamo parlato di Argentina e poi ecco il risultato. C’è qualcosa…”

"C’è qualcosa di incredibilmente mistico nelle faccende argentine legate al pallone. Per settimane abbiamo raccontato la rava e la fava, abbiamo dato volentieri all’Albiceleste i galloni della favorita insieme al Brasile, ci siamo coccolati uno per uno i sudamericani, da Lautaro e Di Maria in giù. Poi, all’atto pratico, eccoli lì i pulcini bagnati, assai disinvolti e sfortunati nel primo tempo contro l’Arabia Saudita, totalmente paralizzati dalla paura nel secondo, quando gli avversari, tatticamente davvero ben messi in campo, hanno aumentato di molto la carica agonistica (diciamo pure che hanno picchiato come fabbri) e si sono trovati di fronte la “solita” armata Brancaleone argentina, quella di Messi che veste la faccia del cane bastonato e gli altri che non sanno più a che Santo votarsi".