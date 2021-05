Biasin: “Scudetto meritatissimo. Marotta vuole restare all’Inter. Sul mercato…”

Le parole del giornalista: "E' lo scudetto dell'Inter, in particolare dalla famiglia Zhang, che ha preso il club dal settimo posto e l'ha riportato in cima"

"Meritatissimo". Non usa giri di parole Fabrizio Biasin , giornalista, per definire lo scudetto conquistato dall'Inter : il club nerazzurro è infatti Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Continua Biasin: "E' lo scudetto dell'Inter, chi divide le parti fa un brutto servizio. Quando si vince si vince insieme, così come quando si perde. E' lo scudetto dell'Inter, in particolare dalla famiglia Zhang, che ha preso il club dal settimo posto e l'ha riportato in cima. Ci sta ragionare su tutti i problemi, ma adesso sono loro. che hanno permesso di avere Marotta, Conte e dei giocatori fenomenali.

Sirene da Torino per Marotta? Le ha già respinte, lo ha fatto formalmente l'altro giorno ma intimamente non ha mai pensato di lasciare il progetto Inter. Lui ci mette la buona volontà, dipende cosa dicono dall'altra parte, lo scopriremo prossimamente: Marotta vi assicuro che non ha nessuna intenzione di cambiare bandiera. In Europa? Allegri parlava di un'Inter già competitiva per arrivare tra le migliori 8 e sono d'accordo: se questo gruppo viene confermato, può fare quel salto in avanti. Da gennaio ha trovato quegli automatismi che servono per andare avanti anche in Europa. La squadra si può migliorare liberando i posti dei giocatori che costano tanto e hanno giocato meno tipo Kolarov e Vidal e rinforzando l'organico con due innesti funzionali. Ma il gruppo è già competitivo".