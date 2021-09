Biasin: “Inutile frignare a ogni non vittoria. Sveliamo segreti indicibili sull’Inter”

Ci sono alcuni tifosi dell'Inter che, secondo Fabrizio Biasin, hanno un atteggiamento che non fa bene al cammino della squadra di Inzaghi

Ci sono alcuni tifosi dell'Inter che, secondo Fabrizio Biasin, hanno un atteggiamento che non fa bene al cammino della squadra di Simone Inzaghi. Nel suo editoriale per TMW, infatti, il giornalista scrive:

"Confidiamo segreti indicibili: l’Inter non è una squadra perfetta, ha perso tre fenomeni e ha bisogno di tempo per riassestarsi. Forse ce la farà e porterà a casa un nuovo scudetto, forse no e dovrà conquistarsi uno dei primi 4 posti. Frignare a ogni non vittoria sarà un problema per gli stessi 'lagnanti', perché a ogni possibile inciampo dovranno ricercare nuovi, devastanti aggettivi da tregenda: 'E’ tutto finito, ma dove vogliamo andare, che squadra penosa'. Eccetera eccetera (salvo poi cambiare idea all’occorrenza, ovvio)".