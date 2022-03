Biasin: “Inter, impossibile avere la stessa resa senza Brozovic. Torna presto!”

L'assenza del centrocampista croato ha pesantemente condizionato ancora una volta la prestazione dei nerazzurri

Ancora una volta, come già successo contro il Sassuolo, l'assenza di Marcelo Brozovic ha condizionato pesantemente la prestazione dell'Inter: la formazione nerazzurra ha dimostrato di non poter fare a meno del centrocampista croato. Fabrizio Biasin, su Twitter, è tornato sulla questione: "Brozovic non è il centrocampista più forte al mondo, ma uno dei più "rari" sì. Se il tuo gioco passa da un centinaio di suoi tocchi a partita, pensare di avere la stessa resa in sua assenza è impossibile. E, quindi, ho una soluzione geniale: torna presto, torna subito".