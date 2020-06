Biasin: “Skriniar squalificato per bestemmie: prima dello stop nessuno. I casi sono due”

“Dopo Iachini e Caceres, anche Skriniar squalificato per bestemmie. Prima della ripresa, praticamente nessuno. I casi sono due: 1) Col pubblico non le sentivano. 2) Senza pubblico non possono far finta di non sentirle. L’opzione 1) fa sorridere anche me che l’ho scritta”. Questo il commento sul suo profilo Twitter di Fabrizio Biasin, noto giornalista, in merito alla decisione del Giudice Sportivo di squalificare Milan Skriniar, centrale dell’Inter, per tre giornate.

