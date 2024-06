"In Spagna ci hanno preso un po’ per il culo, ma neanche troppo. La cosa non è bella e il motivo è semplice: se ti sfottono fino alla morte significa che ti temono, se non infieriscono è perché probabilmente provano compassione, tenerezza, rispetto per “l’antica gloria azzurra”. Contro le Furie Rossissime abbiamo rimediato una figuraccia epocale e non è una questione di punteggio (uno 0-1 che poteva essere anche 0-4), ma di atteggiamento. Abbiamo sofferto sotto ogni punto di vista, non abbiamo mai visto neanche per sbaglio il volto del portiere Unai Simon, non siamo stati in grado non solo di tenere il pallone tra i piedi (era previsto), ma neppure di organizzare un qualche tipo di ripartenza. Su quelle puntavamo, le ripartenze, la capacità di aggredire lor signori in verticale, di allargare i Dimarco e i Di Lorenzo, di far salire i Bastoni e i Calafiori, di fare in definitiva quello che con l’Albania ci era riuscito assai bene per almeno un’ora di gioco.