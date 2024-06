Hakan Calhanoglu non è in vendita : è questo il messaggio che l'Inter farà recapitare a chiunque dovesse decidere di chiedere informazioni sul centrocampista turco. Nel frattempo non è arrivata alcuna offerta ufficiale, nonostante le voci emerse nella giornata di ieri di un tentativo da parte del Bayern Monaco. Che ha fatto sì un sondaggio per il numero 20 nerazzurro, ma senza proseguire il discorso.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "No, non è Hakan Calhanoglu la cessione che ha in testa l'Inter. E la prova è quanto accaduto un mese fa. Perché l'interesse del Bayern sul centrocampista turco - raccontato ieri dalla Bild - è reale, ma va contestualizzato. Va puntualizzata la tempistica, almeno: il club tedesco ha effettivamente sondato il terreno per il regista, cercando di capire i margini per una possibile trattativa sia con l'agente del giocatore sia con la società nerazzurra. Nessuna offerta ufficiale, benintesi, ma una manifestazione concreta di interesse".