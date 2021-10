Biasin: “Sudamericani? L’Inter spenderà 100mila euro per un problema creato da…”

Come vi abbiamo riportato, l'Inter organizzerà un rientro lampo per i calciatori sudamericani, attualmente impegnati con le proprie nazionali

Come vi abbiamo riportato , l'Inter organizzerà un rientro lampo per i calciatori sudamericani, attualmente impegnati con le proprie nazionali. Il tutto, a spese del club nerazzurro. Una questione che Fabrizio Biasin ha commentato così:

"“L’Inter spenderà circa 100mila euro per far rientrare i suoi giocatori sudamericani in tempo per Lazio-Inter”. 200milioni del vecchio conio, ovvero un sacco di quattrini, per sistemare un problema creato dal “Palazzo”. Pausa per la Nazionale, io ti troverò".