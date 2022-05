Biasin: “Stadio a capienza ridotta? Significa non capire cosa vuol dire fare calcio a Milano”

Sulle pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha toccato il tema del nuovo stadio di Inter e Milan, affrontato anche da Maldini

"Tra i tanti argomenti trattati da Maldini nell’intervista alla Gazza, c’è anche il tema “nuovo stadio di Milano”. Ha detto così, Paolino: «Se vogliamo essere competitivi serve uno stadio nuovo, è l’unico modo per essere competitivi in Europa. Ma lo stadio non può avere 55mila spettatori, deve essere grande, capiente. Il calcio è uno sport popolare, lo stadio non può essere elitario. Noi dobbiamo ai nostri tifosi un impianto grande almeno come San Siro». Bravo, bene, bis. Non siamo d’accordo con lui, di più: scegliere di costruire uno stadio a “capienza ridotta” (e prezzi moltiplicati) in una città che dalla riapertura degli impianti al 100% ha collezionato un “tutto esaurito” dietro l’altro, significa non aver capito cosa significa “calcio a Milano”".