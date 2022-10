Biasin: “Inter, Stankovic nome più caldo se salta Inzaghi. Io sarei andato su De Zerbi”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della panchina dell’Inter in caso di esonero di Simone Inzaghi

Su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della panchina dell’Inter in caso di esonero di Simone Inzaghi :

“Stankovic nel caso è il nome più caldo. Fino a 10 giorni fa c’era libero De Zerbi, io sarei andato su lui, per me è bravissimo. Adesso fatico a immaginare un’alternativa di livello, Stankovic è un caratteriale. La mia speranza è che Inzaghi vinca domani, sabato, le prossime 20 partite e rimanga lui. Ma so anche che la vita è diversa”, le sue parole al canale di calciomercato.it.