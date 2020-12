Biasin: “Suarez, questione avvilente: istituzioni a uso del potente di turno. Peccato non perdonabile”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato le ultime notizie relative al caso Suarez-Juventus nell’editoriale su TuttoMercatoWeb:

“La questione Suarez è avvilente da qualunque lato la si analizzi. Ovviamente in Italia l’abbiamo trasformata nella consueta battaglia tra juventini e anti-juventini. Non ci si accorge che in questo caso il calcio c’entra, ma non è l’aspetto più importante. Qui parliamo di atteggiamenti, quelli di chi pensa che le istituzioni siano a uso e consumo del potente di turno.

Oh, non facciamo gli immacolati, capita a molti e più spesso di quel che si immagini: in piccolo ci rivolgiamo a “nostro cuggggino” per saltare la lista d’attesa dall’ortopedico, in grande chiamiamo un ministro. Il fatto è che se anche si trattasse di un banale peccato d’ingenuità sarebbe comunque difficilmente perdonabile, perché un conto è rappresentare sé stessi, altra cosa è mettere in mezzo milioni di tifosi”