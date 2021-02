Biasin: “Inter, stagione molto positiva o fallimento. Non c’è terza via. Eriksen? Se c’è Vidal…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio

"Per me è molto importante, almeno per un paio di allenatori. Per Conte perché arriva da un'eliminazione e deve dimostrare che la sua Inter contro la Lazio sarà all'altezza. E anche per Gattuso che deve dare una dimostrazione contro la Juve. Sei uscito dall'Europa, dalla Coppa Italia, non è un mistero che l'Inter ha solo due strade: stagione molto positiva con lo scudetto visto che non apre la bacheca da 10 anni, ma può essere un fallimento anche se arriva un secondo posto. Non vedo vie di mezzo".