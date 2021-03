Biasin: “In queste giornate, ci devono pensare i campioni. Oggi Inter male, ma…”

Una partita tosta, difficile, combattuta su ogni pallone. Ma, alla fine, l'Inter si è portata a casa altri tre punti che pesano come un macigno

Fabrizio Biasin ha scritto:

"Il calcio è semplice: quando non sei in giornata e la partita è "brutta", ci devono pensare i campioni. Oggi l'#Inter non ha giocato bene, ma ci ha pensato un campione. #Lautaro #TorinoInter".