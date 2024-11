Altro scambio acceso al tavolo di Pressing tra Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin. Il direttore del Corriere dello Sport torna così su Steven Zhang, non più presidente dell'Inter dopo non aver saldato il debito con il fondo Oaktree: "Il nostro giornale, qualche anno fa, per mesi ha attaccato Zhang dicendo che non c'era credibilità economico-finanziaria. Marotta, a cui voglio un bene dell'anima, disse che era un tentativo di destabilizzazione: anche quello era un retropensiero. Noi facevamo informazione, poi abbiamo avuto ragione noi perché Zhang non è più il presidente e ha lasciato dei debiti".