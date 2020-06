Biasin: “Zhang-Dal Pino? Ho una sensazione. Icardi? Ok la cessione, ma tornando indietro…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, è tornato a quel famoso 8 marzo e alle accuse social rivolte dal presidente nerazzurro Steven Zhang, al numero uno della Lega, Dal Pino. Ecco le sue parole:

“La storia di Instagram di Zhang dell’8 marzo ha un po’ segnato il periodo, nella forma ha sbagliato, ma non nella sostanza e da lì la proprietà non ha cambiato tanto idea. La sensazione è che abbiano segnato la stagione come qualcosa di terminato. Non sono preoccupato per lo spogliatoio, se conosco Conte e Oriali… però la sensazione è se dobbiamo giocare giochiamo per i soldi dei diritti tv e tutto il resto, ma non chiedeteci l’entusiasmo. Per come si erano messe le cose non si poteva trovare una soluzione migliore con Icardi, un colpo importante che permetterà all’Inter di fare un bel mercato. Se si va indietro di qualche anno però le cose si potevano gestire meglio da parte di tutti“.

(Fonte: Tutti Convocati)