Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, ha lanciato una stoccata a chi ha criticato anche la notizia della donazione effettuata da Steven Zhang al Sacco di Milano: “Zhang ha donato 100 mila euro al Sacco. Primo pensiero: “Beh, per lui sono 2 euro…”. Secondo pensiero: “La beneficenza non si pubblicizza…”. Terzo pensiero: “Sai perché tu non puoi sbandierare la tua beneficenza? Perché non l’hai fatta. Manco 2 euro. Ringrazialo e taci”.