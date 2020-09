Il supermercato, i murales e la ‘casa della nonna’: Bielsa è già una leggenda a Leeds

Marcelo Bielsa è un marchio, una filosofia. L’ultima impresa ‘loca’ dell’allenatore è stata quella di riportare il Leeds in Premier League dopo 16 anni. Guardare Bielsa fuori dal campo è come fare un tuffo nel passato. Niente sfarzi, auto di lusso e disponibilità massima con i fan. Per i tifosi del Leeds non è raro imbattersi nell’allenatore a Wetherby, piccola città di 20 mila anime a 5 chilometri da Thorp Arch, centro sportivo del club inglese. Il Sun ha scoperto dove vive il Loco e il giornalista è rimasto sorpreso quando si è trovato davanti l’abitazione dell’allenatore: una piccola casa che ha soprannominato “la casa della nonna”.

“Esce con lo zaino, le cuffie, prende un piccolo sentiero pedonale e percorre 50 minuti all’andata e altri 50 minuti al ritorno, interrotto solo dall’offerta di un tifoso di portarlo in macchina , cosa che rifiuta con gentilezza. Vent’anni fa, quando correva, gli fu chiesto della sua ossessione per il jogging e la risposta fu: “Corro per il piacere di fermarmi, per il piacere di smettere di correre”.

“Il punto è che Bielsa non ha mai smesso di essere sotto i riflettori per le sue peculiarità in campo e fuori”, sottolinea Marca. Quando Bielsa arriva in un club, inizia una sorta di “riforma bielsista”, a partire dal centro sportivo: “Ha chiesto un letto e una piccola cucina. È uno di quelli che sa quando entra ma non quando lascia Thorp Arch. Lo stesso Bielsa, che sa di lavorare con ragazzi, ha adattato per loro una stanza in cui hanno tutti i comfort, compresa una play station e altri giochi, oltre alla piscina. Li vuole lì il più a lungo possibile”.

“Tra le eccentricità di Bielsa con i suoi giocatori spicca il racconto di una mattinata eccezionale. L’allenatore ha fatto raccogliere la spazzatura intorno al complesso sportivo per tre ore. Il suo obiettivo non era altro che farli uscire dalla loro bolla e mostrare loro quanto costava ai fan normali comprare un biglietto”. Bielsa conduce una vita monastica, non è raro incontrarlo al supermercato Morrisons, nel piccolo paese di Wetherby. “Marcelo sceglie tra le offerte “prendi tre e paghi due” e non disdegna di interrompere il protocollo anti-covid con un fan che gli si avvicina in cerca di un selfie“. E in città non mancano i murales che ritraggono l’allenatore, perché Bielsa a Leeds è già una leggenda.

(Marca)