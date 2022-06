Bierhoff: “Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile”

"Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile". Così il dt della Federcalcio tedesca, Oliver Bierhoff, in un'intervista ai media del gruppo Funke. La normativa del Paese che ospiterà la fase finale dei Mondiali (21 novembre-18 dicembre) criminalizza l'omosessualità, e "non corrisponde in alcun modo alle mie convinzioni", aggiunge Bierhoff. "Quali criteri utilizza concretamente la Fifa per l'assegnazione di una fase finale di un Mondiale?", si chiede Bierhoff.