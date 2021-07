Inter, tre big della Premier hanno chiesto informazioni su Bastoni: la risposta

Il difensore nerazzurro ha moltissimi estimatori: il recente rinnovo di contratto non spegne i rumors di mercato

Alessandro Bastoni rimane uno dei giovani diensori più ambiti del panorama internazionale: il classe '99, nonostante il fresco rinnovo fino al 30 giugno 2024 con l'Inter, continua a rimanere nel mirino di diversi top club europei. Secondo La Stampa, su Bastoni si registra l'interesse della Premier League: "Manchester City, lo stesso Chelsea e anche l'Arsenal sono impegnate in una corsa a tre per capire se esista la possibilità di strappare Bastoni all'Inter, al momento considerato incedibile, ma visti i tempi e la crisi economica di incedibile non ci può essere nessuno".