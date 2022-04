Inter-Empoli, in vendita i biglietti: come e quando acquistare i tagliandi

L'Inter ha comunicato ai tifosi quali sono le modalità per acquistare i biglietti della sfida con l'Empoli

MILANO - San Siro il valore aggiunto del finale di stagione nerazzurro. Contro il Verona sono stati più di 61mila i tifosi che hanno spinto la squadra di Inzaghi. E mentre l'attesa cresce per il derby di Coppa Italia e per gli oltre 60mila che riempiranno il Meazza in occasione della sfida contro la Roma, ecco che i tifosi nerazzurri possono già acquistare i biglietti per la penultima sfida casalinga della stagione: Inter-Empoli (data e ora da definire). Prezzi a partire da 10 €.