Biglia: “Gran rapporto con Inzaghi. Lautaro con la Lazio? Dipende molto da…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Lazio a Sky Sport sull'attuale allenatore dell'Inter Inzaghi

A Sky Sport, Lucas Biglia ha parlato così del suo ex allenatore Simone Inzaghi, ora all’Inter: “Ho un grande rapporto con Inzaghi, dal primo giorno che è arrivato, un momento difficilissimo dopo l’eliminazione dall’Europa League e dopo una sconfitta in un derby. È arrivato lui, si è preso la responsabilità e ha fatto una grandissima carriera finora. Viaggi in Sudamerica? Si sente tanto quando torni in Europa, non quando vai là. Lautaro si è trovato un allenatore che lo gestirà al meglio, Inzaghi. Dipende molto dalla gestione, lui arriverà vicino alla partita con la Lazio”.