Biglietti Inter-Napoli: fasi di vendita, prezzi e tutte le informazioni

MILANO – Quello tra Inter e Napoli sarà un big match dal sapore speciale: i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per la prima sfida dopo la pausa invernale per il Mondiale, nella gara che aprirà il 2023. Un’occasione unica per rivedere all’opera la squadra di Mister Inzaghi alla ripresa del Campionato. I tifosi possono già assicurarsi un posto per assistere dal vivo al match a partire dalle 10:30 di mercoledì 19 ottobre.