Bigon: “La talpa? Sguinzagliati i cani. Inter sta benissimo, difficile fare punti: ci proviamo”

Alberto Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della gara con l’Inter. Ecco le sue parole: “La talpa? Abbiamo sguinzagliato i cani, appena sentono l’odore, la azzannano. Le squadre del nostro livello si mangiano punti tra di loro, poi arrivano le grandi e se riesci a fare una prestazione buona e portare via punti può darti qualcosa in più. Riuscire a farlo contro quest’Inter, che sta benissimo, in questo momento sarà difficile, abbiamo le nostre carte: non partiamo sconfitti, ci proviamo”.