Bigon e la ricerca dei talenti: “Questa la vera difficoltà. La bravura di un ds…”

Intervenuto nel corso del programma “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, l’ex direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon ha parlato della ricerca dei talenti da parte dei club: "Si punta sullo scouting, ma tutti i club ora li controllano. La vera difficoltà è nel riuscire a collocare il giocatore nella dimensione adeguata. Vedi Kvara: se fosse stato ingaggiato con Insigne ancora presente in rosa, non avrebbe avuto probabilmente lo stesso impatto".

"A volte non è solo il talento di un calciatore a fare la differenza, ma trovare la dimensione giusta nel quale inserirlo. Non è solo sapere se quel ragazzo è forte o no, ma creare le condizioni affinché il talento emerga attraverso un bravo allenatore, un abile staff e tutti gli elementi per innescare il suo potenziale. A volte funziona ed altre no, ma in quel momento si evincono la bravura e la professionalità di direttore sportivo."