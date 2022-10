Bigon: “Scudetto, ecco chi si giocherà il titolo. Arnautovic al livello di Higuain e Cavani”

«Molto dipenderà, come spesso succede, dall’esito delle coppe: chi andrà avanti, chi no. Chi riuscirà a concentrarsi di più sul campionato avrà un vantaggio, anche se ovviamente uscire dalle coppe non è bello. Quindi secondo me Napoli, Inter, Milan, Roma e Juve si giocheranno il titolo fino alla fine, a seconda di come le rose saranno fresche nelle fasi finali del campionato. Tenendo d’occhio l’Atalanta, però, perché proprio grazie al fatto di non avere impegni europei potrà essere famelica domenica dopo domenica».