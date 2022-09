Bigon: “Scudetto tra Napoli e Milan, l’Inter ha mostrato qualche scricchiolio”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Alberto Bigon, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domenica tra Napoli e Milan: "Saranno tutti incollati alla tv e non solo a Napoli e a Milano: sono le due squadre che stanno esprimendo il miglior calcio sia in campionato che in Champions League, ci sono tutti i presupposti per assistere a una grande partita.