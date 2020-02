Inter, che bilancio per Conte nei derby: in carriera solo vittorie e nessuna rete subita

Un derby non è mai una partita come tutte le altre: è una gara dove conta solo vincere, e Antonio Conte nel corso della sua carriera da allenatore ha ampiamente dimostrato di sapere come si fa. La Gazzetta dello Sport ripercorre i precedenti nelle stracittadine del tecnico nerazzurro: “Si sente comodo, Antonio Conte, quando intorno a lui sente pronunciare la parolina derby. A Torino non solo li ha vinti tutti da allenatore, ma contro il Torino non ha mai subito neppure un gol. La serie, giusto per precisione, è proseguita a Milano, con lo 0-2 dell’andata. Ok, pronti con gli scongiuri? Non ancora. C’è di più: il tecnico è imbattuto in Serie A sia contro il Milan sia contro il collega Stefano Pioli“.