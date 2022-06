Hakimi, il PSG fa il bilancio del primo anno: “Che legame con Mbappé”. Ma all’Inter…

Il club parigino parla sul sito ufficiale del giocatore marocchino strappato un anno fa ai nerazzurri

Eva A. Provenzano

Il PSG, attraverso il suo sito ufficiale, fa un bilancio di come è andato il primo anno da giocatore del club francese di Hakimi. Il calciatore, arrivato un'estate fa dall'Inter, sembra aver soddisfatto le aspettative. Sul sito della squadra si legge: "Arrivato da Milano, è riuscito ad ambientarsi in tre settimane di allenamento con i nuovi compagni. Ha esordito in grande stile con il primo gol segnato in Ligue1 alo stadio de l'Aube, nella gara che ha aperto la stagione. L'intesa è nata velocemente fuori e dentro campo. Si è legato tanto a Mbappé e questo ha permesso che in campo sia stato proprio lui a servire più di tutti il francese".

Un'amicizia nata in maniera del tutto naturale e spontanea, ha spiegato qualche mese fa il marocchino ex Inter che con Kylian divide età e passioni.

Numeri a confronto

In totale Hakimi ha giocato con la maglia del PSG 41 partite in questa stagione, di cui 32 in Ligue 1 e 8 in Champions League. È stato il secondo giocatore più utilizzato della stagione dopo Kylian Mbappé. Ha chiuso la stagione come quinto giocatore più decisivo della rosa con 4 gol e 6 assist serviti. E il PSG scrive: "Un buon auspicio per la prossima stagione...".

Probabile, ma niente a che fare con l'anno prima quando con la maglia dell'Inter ha vinto lo scudetto prima di dover dire addio a Milano per il corteggiamento dei francesi e le esigenze del club nerazzurro. Con Conte, in 45 gare in totale tra Serie A, CL e Coppa Italia, di gol ne avevi segnati sette e di assist ne aveva serviti 11.