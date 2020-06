Bild – Hakimi all’Inter, Borussia preso contropiede. Sperava in un accordo last minute

La Bild conferma l’addio di Hakimi al Real Madrid ma anche al Borussia Dortmund. Il club tedesco lo ha avuto in prestito e secondo il noto canale tedesco ha sperato fino all’ultimo di poter trattenere per un altro anno in prestito il difensore.

A confermarlo le parole del ds Zorc di giovedì, quindi un giorno prima rispetto alle indiscrezioni che parlano di arrivo imminente all’Inter. «Ci stiamo interessando alla possibilità che forse all’ultimo momento riusciremo a trovare una soluzione con il Real e con il giocatore che potrebbe giocare ancora a Dortmund nella prossima stagione», aveva detto il dirigente del club tedesco.

Ma non aveva ancora chiaro davanti a sé evidentemente l’offerta dell’Inter che ha accontentato a quanto pare il club spagnolo oltre il giocatore.

(Fonte: Bild)