Bini: “Inter superiore alla Juve. Mercato? Manca un profilo ma non arriva mai. Conte? I cambi…”

Graziano Bini, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “I punti persi sono stati a Genova con la Samp, non ieri. Il risultato di ieri è tutto sommato giusto è stata una buona partita da parte di tutte e due le squadre. I cambi di Conte? Ora se ne parla tanto ma lui in quel momento l’ha vista alla sua maniera e non è il caso di addossargli le responsabilità. In quel frangente ha pensato di difendersi di più perché si iniziava ballare un po’… Se voci sul club, le vicende societarie possono pesare? No, non credo“.

Sulla lotta scudetto: “Per me l’Inter è una squadra che nella rosa ha qualcosa in più della Juve. Cosa sta mancando? Forse ci sono ancora quei 10-15 minuti in cui i giocatori si perdono un po’. All’Inter manca un giocatore in mezzo al campo che abbia gran carisma ma o non c’è o non arriva mai. La Juve non muore mai però tra l’anno scorso e questa stagione non la vedo travolgente. Secondo me è una bella occasione per approfittarne, senza dimenticare che c’è anche un Milan che sta facendo grandi cose“.