Bini: “Per Milano non avere San Siro è come non avere la Scala. Inter e Milan…”

All'Adnkronos l'ex giocatore nerazzurro parla del Meazza: "La struttura è bella ma lo stadio è vecchio"

"Per Milano non avere San Siro è come non avere la Scala. Ma un nuovo luogo per lo stadio va trovato: le due squadre sono importanti...". Lo dice Graziano Bini all'Adnkronos. All'ex Inter "personalmente dispiace un po' che Inter e Milan se ne vadano da lì, d'altronde le esigenze di adesso sono diverse. L'importante è che trovino una collocazione buona, con spazio, parcheggi, il modo per arrivare".