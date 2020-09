Di ritorno all’Inter, oltre a Nainggolan, c’è anche Dalbert. Il brasiliano torna in nerazzurro dopo il prestito alla Fiorentina e lo stesso destino dovrebbe spettare a Biraghi. Il laterale mancino, dopo la stagione all’Inter in prestito, dovrebbe tornare alla Fiorentina. Il club nerazzurro non dovrebbe riscattarlo, per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Biraghi si sarebbe messa la Roma, alla ricerca di un esterno sinistro.