Biraghi: “Italiano somiglia a Conte. Ho lavorato con Antonio all’Inter e…”

Le parole del terzino della Fiorentina: "Entrambi sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono sempre a crescere e migliorare"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato così del tecnico dei Viola Vincenzo Italiano: «Già dopo le prime settimane di lavoro gli dissi: “Somigli ad Antonio Conte”. Ho lavorato con Conte all'Inter, dal punto di vista tecnico-tattico sono all'opposto ma sono simili per temperamento, carattere, per come sanno caricare il gruppo. Entrambi sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono sempre a crescere e migliorare. Con un allenatore così sei stimolato a dare il massimo, per forza. E come ha saputo fare in questi anni l'Atalanta di Gasperini, pure la Fiorentina di Italiano sta acquisendo una propria identità».