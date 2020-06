Biraghi: “Speriamo di ripartire facendo tanti gol, ma soprattutto vincendo. Ci interessa…”

Cristiano Biraghi ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Parma in trasferta: “Speriamo di ripartire facendo tanti gol ma soprattutto vincendo la partita, che è quello che interessa a noi dopo che non siamo riusciti a vincere con il Sassuolo. C’è stato poco tempo per lavorare sul campo, abbiamo una possibilità per rifarci subito. Dobbiamo guardare quello che facciamo noi, poi alla fine dell’anno vedremo. Parma? Sappiamo le caratteristiche, all’andata le hanno fatte vedere. Dobbiamo farci trovare pronti, abbiamo preparato bene la partita”.

(Inter TV)