Biraghi: “Schiaffi da Materazzi per quel gol al City. Conte ha cambiato l’Inter”

Le parole dell'ex laterale nerazzurro nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio

Cristiano Biraghi avrà sempre l'Inter nel cuore. Non soltanto per l'esperienza recente, ma anche perché è stata la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio che conta. Nel 2011 con Benitez in panchina un gol in amichevole rimasto nell'immaginario nerazzurro. Ne ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Quel tiro all’incrocio mi è costato schiaffi sul collo da Materazzi per tre giorni, è il suo modo di essere felice per me. Ho 17 anni e per me è tutto nuovo. Entro in amichevole contro il Manchester City e mi esce questo gol senza senso. L’ho già rivisto mille volte, dovrò essere bravo a non essere etichettato solo per quello. Si è generato un loop secondo il quale devo dimostrare ogni volta, le aspettative si sono impennate. Alla fine sono un ragazzo alle prime armi e non è facile gestirla: in questo l’Inter è brava a farlo, non mi ha esposto. Mi voglio tutti bene in questo spogliatoio, da Eto’o a Cambiasso, fino a un giovanissimo Coutinho. Il Triplete è arrivato solo due mesi fa".